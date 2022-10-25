Орловские баскетболисты дважды проиграли в Рязани

После этих матчей «Рязань» закрепилась на первом месте (12 очков). Далее располагается «ОрелГУ» (11). Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

Обменявшись победами на домашнем паркете с белгородским «Технологом» (90:57, 54:67), орловские баскетболисты отправились на выезд в Рязань. Местный одноименный клуб шел без очковых потерь, и, увы, нашим баскетболистам не удалось нанести соперникам первое поражение в этом розыгрыше первенства ЦФО.

В первом матче хозяева уверенно победили 86:70. В ТОП-3 самых результативных игроков в составе гостей вошли Даниил Плотников (15 очков), Илья Былков (14) и Артём Прялухин (12). На следующий день встреча проходила в более равной борьбе, но все же успеха вновь добилась «Рязань» - 79:78. Самыми результативными у орловцев стали Артем Васин (16), Прялухин (15) и Былков (14).

После этих матчей «Рязань» закрепилась на первом месте (12 очков). Далее располагается «ОрелГУ» (11). Правда, рязанцы провели на две игры меньше. Теперь 28 - 29 октября наши парни сыграют в Тамбове с дублем местных «волков». Первая встреча начнется в 19:00, вторая – в 11:00.