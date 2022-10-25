Фото: пресс-служба правительства Орловской области

11 мобилизованных многодетных отцов из Орловской области вернутся домой из учебных частей. Они уже в пути.

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

– Мы занимаемся на сегодняшний день тем, чтобы вернуть обратно мобилизованных у кого многодетные семьи. Я направлял на прошлой неделе обращение в воинские части. Можно сказать, что 11 человек возвращается обратно, уже едут домой. Но закона, как такового, который бы предусматривал четкий порядок, его нет, - сказал Клычков.

Поэтому, по словам губернатора, в каждом случае власти отрабатывают в «ручном режиме». Сегодня, 25 октября, будет вынесено решение по ряду мобилизованных. Сначала родные предоставят документы, затем власти предоставят транспорт, чтобы отправить их обратно.

На завтра выносим решение по целому ряду наших мобилизованных, до 16 часов завтрашнего дня все документы будут собраны с родных, и будем готовить документы и транспорт, чтобы отправить их обратно. Об этом подробно уже писал ниже.