Теперь указатель "Пешеходный переход" заменят Фото: Сергей Силаев

В центре Орла водитель на «Волге» снес дорожный знак. Спасатели уже обезвредили автомобиль.

ДТП с участием советского автомобиля произошло 25 октября около 10 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина в центре города.

На месте работали полицейские, медики и спасатели. Сотрудники МЧС обезопасили автомобиль после столкновения. Возможно, пострадало и старое дерево, стоящее рядом со знаком «Пешеходный переход». Картину происшествия устанавливают в ГИБДД.