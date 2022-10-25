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НовостиПроисшествия25 октября 2022 8:03

В центре Орла водитель на «Волге» снес дорожный знак

Спасатели уже обезвредили автомобиль
Сергей Силаев
Теперь указатель "Пешеходный переход" заменят

Теперь указатель "Пешеходный переход" заменят

Фото: Сергей Силаев

В центре Орла водитель на «Волге» снес дорожный знак. Спасатели уже обезвредили автомобиль.

ДТП с участием советского автомобиля произошло 25 октября около 10 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина в центре города.

На месте работали полицейские, медики и спасатели. Сотрудники МЧС обезопасили автомобиль после столкновения. Возможно, пострадало и старое дерево, стоящее рядом со знаком «Пешеходный переход». Картину происшествия устанавливают в ГИБДД.