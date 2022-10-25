Спасатели отработали действия при пожаре в школе Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожарные тренировались тушить школу. Профессиональные навыки огнеборцы совершенствовали в Мценском районе.

Тренировочное пожарно-тактическое учение прошло в Отрадинской школе. Условное возгорание началось на втором этаже здания. На место незамедлительно прибыли сотрудники Мценского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы и отправились на поиски людей, которые могли до сих пор находиться в горящем здании. Так, сотрудники МЧС спасли два человека с помощью автолестницы.

Кроме того, пожарные проверили кабинеты и подсобки, а также выявили очаг возгорания. Его тушили водяными стволами. В скором времени пожар локализовали и потушили.

- Учение способствовало совершенствованию профессиональных навыков огнеборцев по ликвидации пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах образования, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.