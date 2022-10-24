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НовостиОбщество24 октября 2022 13:52

В орловских школах прошел «Урок мужества»

Школьники узнали о подвигах военных и написали письма участникам СВО
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В орловских школах прошел «Урок мужества». Школьники узнали о подвигах военных и написали письма участникам СВО.

Всероссийскую образовательную акцию «Урок мужества» организовали Министерства обороны и просвещения РФ. Ее главная цель – воспитание патриотизма у современной молодежи.

- За 45 минут школьникам рассказали о ратных подвигах российских военных, примерах мужества и самопожертвования различных поколений защитников Родины – от участников Великой Отечественной до сегодняшних героев специальной военной операции, - рассказали про «Урок мужества» в пресс-службе администрации Орла.

Также перед юными орловцами выступили орловские участники спецоперации. А еще ребята поучаствовали в акции «Письмо солдату», выразив в них слова поддержки российским бойцам.