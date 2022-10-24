Жители могут проголосовать за лучшее, по их мнению, благоустройство Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орла выберут лучшую благоустроенную территорию. Выбирать горожане будут из пяти отремонтированных парков и площадей

Общественный опрос перед новыми этапами благоустройства городских территорий запустила администрация Орла. В его рамках жители региона смогут выбрать полюбившийся им обновленный сквер или парк. На выбор предоставляются пять локаций: Детский парк, Парк Победы, Городской парк культуры и отдыха, Площадь Жукова и Комсомольская площадь.

В пресс-службе городской администрации отметили, что создать новые, комфортные для всех категорий населения площадки поможет опора на лучшие практики, которые жители уже оценили по достоинству. Отдать свой голос за лучший обустроенный парк или площадь можно на портале Госуслуг.

Горожане смогут выбрать не более двух локаций. Кроме того, орловцы смогут предложить и свой вариант. Голосование будет идти до 2 ноября.