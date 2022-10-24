В Орловской области демонтируют заправку после жалоб жителей. Контейнерная станция находится в Свердловском районе.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Надзорное ведомство провело проверку в Котовском сельском поселении.

Специалисты ведомства установили, что ООО «Бензоробот» установил контейнерную автозаправочную станцию на участке, не предназначенном для этих целей. В границах этой зоны установка запрещена.

Также до размещения АЗС не была установлена санитарно-защитная зона, а мнение местных жителей не учитывалось. Публичные слушания не проводились.

Прокуратура направила иск об обязании демонтажа АЗС и признании недействительным постановлений администрации района.

– Решением Арбитражного суда Орловской области исковые требования ведомства удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Решение суда еще не вступило в законную силу.