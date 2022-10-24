. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Фотофакт: В Орле на Дворянке провалились доски пешеходного моста. Три года назад переправа не выдержала человека.

Мостик, ведущий к Орловскому парку дворянское гнездо, надломился. Как минимум две доски требуют замены.

Напомним, три года назад мужчина на этом месте провалился вниз. Тогда переправу отремонтировали, а ЧП случилось через непродолжительное время после работ.

Раньше в этом месте был старый мостик. В рамках ремонта парка по программе «Формирование комфортной городской среды» его заменили новый в 2019 году.