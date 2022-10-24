Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области коровы стали давать больше молока. Они принесли на 114 килограммов продукции больше, чем в прошлом году.

О состоянии животноводства по состоянию на 1 октября в регионе рассказал Орелстат.

В начале октября стадо крупного рогатого скота насчитывало более 115,9 тысяч голов. Из них коров – 33,4 тысячи, свиней 1 миллион 142 тысячи, птицы – 1 миллион 980 тысяч, коз и овец – 2,9 тысяч.

За девять месяцев 2022 года производено 190,5 тысяч тонн скота и птицы, 85,5 тысяч тонн молока, 12,3 миллиона яиц. Объемы одного производства подросли, а другого снизились. Так, производство мяса свиней увеличилось на 39,3%, птицы – на 4,4%, крупного рогатого скота сократилось на 28,2, коз и овец – на 14,7%.

В среднем орловская корова дала 4 857 килограммов молока, что на 114 единиц больше показателя 2021 года. Самый высокий на той зафиксирован а Верховского районе – 6 590 килограммов. Средняя курица несет 180 яиц в Орловской области.