Елочные базары накануне 2023 года в Орле будут работать с 15 по 31 декабря

В декабре в Орле откроются елочные базары Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле накануне нового, 2023-го года, откроются елочные базары. Они будут работать с 15 по 31 декабря, предпринимателям предложили 31 точку, где можно развернуть торговлю.

Такую информацию озвучили в пресс-службе городской администрации. Базары, на которых можно будет купить ели, сосны, пихты, расположатся во всех районах города. Сколько именно их будет и по каким адресам они расположатся, станет известно после проведения аукциона. Он запланирован на 1 декабря.

Заявки от предпринимателей, желающих торговать новогодними деревьями, принимаются до 23 ноября. Как их подать и куда обращаться рассказывает официальный сайт администрации Орла.