Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Житель Орла пожаловался на свинарник у соседки. С владельцем животных пообщались сотрудники Россельхознадзора.

О необычном инциденте рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники в октябре 2022 года выезжали на место после обращения одного из жителей областной столицы. Во время проверки были выявлен ряд нарушений содержания свиней и птиц, а также ветеринарных правил, направленных на предотвращение опасных заболеваний.

Специалисты выяснили, что у жительница областной столицы содержит животных очень близко к границе соседа, территория не благоустроена, птицы разных видов находятся в одном вольере, обитатели двора не учтены в соответствии с законом. Также женщина не прививала птиц, свиней и собаку.

Владелице хозяйства объяснили, как нужно содержать животных и выдали требование об устранении нарушений.