Орловская область получит 500 миллионов рублей на создание индустриального парка

Фото: Ксения Тимофеева Фото: Архив "КП"

Орловская область получит федеральную субсидию в размере полумиллиарда рублей. Эти деньги региону выделены на создание индустриального парка "Регион 57".

Как сообщает пресс-служба областного правительства, парк планируют создать на Машиностроительной. Он станет территорией для размещения предприятий малого и среднего бизнеса. Деньги в сумме 500 миллионов рублей Орловщина получит благодарят победе в конкурсе Минстроя.

Планируется, что в рамках реализации проекта будет создано 300 рабочих мест. Федеральную субсидию должны направить на строительство трех зданий для размещения резидентов, а также на создание инфраструктуры.

- В срок до 2030 года инвестор - частная управляющая компания ООО "Регион 57" - планирует разместить в парке 10 резидентов. 5 потенциальных резидентов уже имеется, - пояснили в облправительстве.

Сумма поступит в регион в начале 2023 года.