Орловскому добровольческому батальону передали гуманитарный груз

Бойцы из Орловского батальона получили посылку из родного региона

Из Орловской области отправлена очередная партия гуманитарного груза для военнослужащих. На этот раз регион доставил нужные вещи добровольцам из Орловского батальона, которые сейчас находятся под Волновахой.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Вес посылки составил 5 тонн.

- Солдаты получили все самое необходимое - в составе посылки коптеры и тепловизоры, спальные мешки, тепловые пушки, плащ-палатки, и конечно же, продукты питания, медикаменты, генераторы, рации и так далее, - рассказал глава региона.

Помимо необходимых вещей, получили бойцы и письма со словами поддержки, которые написали им дети. В свою очередь военнослужащие поблагодарили орловцев за неравнодушное отношение и поддержку.