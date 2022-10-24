Две женщины пострадали при столкновении "Нивы" и "Четверки" в Хотынце

В ДТП двое пострадали Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В районном центре Хотынец Орловской области на перекрестке столкнулись два отечественных автомобиля. В ДТП, участниками которого стали "Нива" и "Четверка", пострадали две женщины.

В УГИБДД области рассказали подробнее о происшествии. Случилось оно в прошлое воскресенье, 23 октября, около 11 утра. За рулем внедорожника "Нива" был пенсионер 84-х лет. Он ехал по улице Пушкина со стороны улицы Ленина, в этот момент по улице Батова со стороны Привокзальной двигался "ВАЗ 21043", за рулем был 45-летний водитель. На неравнозначном перекрестке машины "встретились".

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в итоге 58-летняя женщина-пассажир "Нивы" получила травмы, а также 34-летняя женщина-пассажир "Четверки".