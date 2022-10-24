"Поезд Победы" приехал в Орел

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орел приехал "Поезд Победы". Состав прибыл в город 23 октября и сегодня, 24 числа, он еще целый день пробудет здесь, так что каждый желающий может посетить необычную иммерсивную инсталляцию.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Впервые состав побывал в нашем городе в июне 2021 года, тогда экспозиции посетило более пяти тысяч жителей. Внутри состава - трехмерные панорамы, созданный молодыми художниками. Гости перенесутся в прошлые времена, узнают об истории Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В составе созданы объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, голограммы, есть панорамы боев в виртуальной реальности и многое другое.

Посетить "Поезд Победы" можно до 18.00 24 октября, вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте проекта.