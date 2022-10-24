На трассе под Орлом погиб пожилой водитель иномарки

Пожилой водитель погиб Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области на дороге М-2 "Крым" погиб пожилой водитель иномарки. Легковушка "Дэу Нексия" слетела в кювет.

Авария произошла днем в минувшую субботу, 22 октября, днем. Подробнее о происшествии рассказали в Госавтоинспекции региона. Примерно в 15 часов 15 минут 73-летний мужчина ехал со стороны Москвы в направлении Орла. Он не справился с управлением, автомобиль съехал в правый, по ходу движения, кювет.

- В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные полицейские зафиксировали на дорогах области 24 ДТП. Не обошлось без пострадавших.