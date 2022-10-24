Последняя неделя октября в Орле выдастся дождливой и пасмурной

Орловцев ждет пасмурная неделя с дождем Фото: Ольга СУПОНЕВА

Последняя неделя октября в Орле будет пасмурной и дождливой. Публикуем подробный прогноз погоды на рабочую пятидневку 24-28 октября.

В понедельник 24 октября, как сообщает Росгидрометцентр, воздух прогреется до +10 градусов. Облачно, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 м/с, атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Похожая погода и во вторник 25 октября. Пасмурное небо, температура от +1 ночью до +10 днем, дождя не ожидается. Ветер южный 2 м/с, давление 747 мм рт.ст.

В среду 26 октября на термометрах от +4 до +10 градусов. Пасмурно и дождливо: осадки ожидаются как в ночное, так в дневное время. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 3 м/с, давление 742 мм рт.ст.

В четверг 27 октября вновь пасмурная погода с небольшим дождем. Температура воздуха +5..+11, ветер с северо-запада 3 м/c, давление 747 мм рт.ст.

В пятницу 28 октября жителям Орла вновь не стоит ожидать солнца. Метеорологи прогнозируют облачный день с небольшим дождем, температурой от +5 до +10 градусов, ветром с запада 4 м/с и давление на уровне 751 мм рт.ст.