В Орле с 23 по 25 октября запретят стоянку на нескольких улицах. Ограничения затронут четыре дорожных участка.

О планируемых ограничениях на дорогах для автолюбителей с 23 по 25 октября рассказали в пресс-службе администрации города Орла.

За исключением машин экстренных служб и городской администрации стоянка будет запрещена на улице Маяковского от дома №47 по улице Нормандия-Неман. На этой же улице нельзя будет остановиться от дома №41 до дома №47, также от улицы Маяковского до дома №22 по улице Нормандия-Неман.

Ограничат участок дороги на Новосильском шоссе до дома №18, а также на территории, прилегающей к дому №18 со стороны заправки. Ограничения действуют с 23 октября 00.00 по 23.59 25 октября.