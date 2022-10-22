Фото: Ольга Супонева

Жительницы Орла отдали мошенникам около 300 тысяч рублей. Они перевели их на «безопасный счет».

Об очередном факте мошенничества на территории Орловщины рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. В полицию обратились два человека.

В первом случае, жительница Северного района рассказали что ей позвонили якобы из правоохранительных органов и сказали, что ее деньги в опасности. Для того, чтобы средства «обезопасить», их необходимо перевести на другой счет.

Злоумышленники подгоняли орловчанку, сообщая ей, что делать нужно все быстро, потому что перевод якобы сотрудники банка могут сделать быстрее. Затем она взяла кредит и лишилась 234 тысяч рублей.

Похожим способом лишили без 50 тысяч и одну из пенсионерок. Пожилая орловчанка перевела 50 тысяч рублей незнакомцам.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Следствие ведется. В УМВД в очередной раз напоминают, что нельзя верить на слово звонящим, даже если отображается номера органов государственной власти. Преступники умеют подделывать номера с помощью современных цифровых технологий.