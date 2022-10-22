Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле киноконцертный зал «Юбилейный» за восемь лет превратят в образовательный досуговый центр. Здание передадут в концессию.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Концессионное соглашение заключат в ноябре. Проектом предусмотрена реконструкция и дальнейшее превращение здание в современный центр.

Сейчас здание аварийное. В планах превратить его в центр притяжения для проведения культурных мероприятий.

«Космополис» получит право на аренду в течение 49 лет, а работы выполнить должен в течение восьми. На разработку проектно-сметной документации уйдет три года, еще пять – на работы. Обновление обойдется в 77,1 миллиона рублей.