. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле пожарные тренировались тушить текстильное предприятие. Учения состоялись на чулочно-носочной фабрике "Гамма".

Перед началом учения пожарным рассказали про конструкцию здания фабрики, которое им предстояло потушить. Затем прозвучал сигнал тревоги, и сотрудники МЧС приступили к работе. По легенде учения, на первом этаже склада случилось короткое замыкание, огонь начал перекидываться на готовую текстильную продукцию и транспортерную ленту. В первую очередь спасатели эвакуировали людей. Задача осложнялась тем, что пути эвакуации были сильно задымлены, поэтому помещение самостоятельно покинуть смогли не все.

После боевого развертывания и установки цистерн на гидратны, газодымозащитники принялись спасать оставшихся на складе работников. При этом спасатели использовали дыхательные аппараты и специальные устройства. Трех людей они успешно вывели из якобы горящего здания, а еще одного человека сняли с крыши с помощью автолестницы. Затем огнеборцы продолжили тушить очаг возгорания. Благодаря слаженным действиям пожарных, условный пожар удалось потушить в кратчайшие сроки.

- В ходе учения пожарно-спасательные подразделения отработали необходимые действия, личный состав получил профессиональные навыки применительно к данному объекту: определены направления и маршруты ведения спасательных работ из здания, проверена возможность доступа ко всем помещениям, отработаны схемы подачи огнетушащих веществ, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.