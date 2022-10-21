Победителями всероссийского конкурса "Экспортер года" стали два предприятия Орловской области

Фото: expert-cable.ru

Во всероссийском конкурсе "Экспортер года-2022" призовые места завоевали два предприятия из Орловской области. Победителей определила федеральная конкурсная комиссия.

Из многочисленного количества участкников в разных номинациях жюри выбрало 19 победителей. Так, в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» среди представителей крупного бизнеса второе место завоевало ООО «Фригогласс Евразия». Это производство, занимающееся выпуском холодильного оборудования.

А в номинации «Ответственный экспортер ESG» в секторе малого и среднего предпринимательства третье 3 место заняло ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - производитель кабелей и проводников.

Как мы отмечали ранее, эти же орловские предприятия вошли в список лучших экспортеров ЦФО. Оба стали первыми в своих номинациях среди компаний Центрального федерального округа.