На 1-й Курской в Орле столкнулись три автомобиля и маршрутка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Архив "КП"

Сегодня днем, 21 октября, в Железнодорожном районе Орла столкнулись три автомобиля и маршрутка. Авария произошла около 12 часов на 1-й Курской улице.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области "Комсомолке" озвучили предварительную информацию о произошедшем. Известно, что не разъехались автомобили марок "Фольксваген", их было два, "ВАЗ", а также автобус марки "ГАЗ". Столкновение произошло неподалеку от дома №92.

- Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое – водитель одной из иномарок и мужчина - пассажир маршрутки, - пояснили в ведомстве.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.