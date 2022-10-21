Мошенник из Владимира надул жителя Орла на 100 тысяч рублей через сайт объявлений

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Орловские полицейские задержали во Владимирской области мошенника, надувшего орловца на 100 тысяч рублей через сайт объявлений. На недобросовестного продавца мужчина нарвался, покупая упаковочную пленку.

О деталях происшествия "Комсомолке" рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Как оказалось, житель Орла собирался купить 3 тонны пленки, нашел объявление частного продавца, созвонился, перевел оплату. Однако ни своих денег, ни товара не увидел. Продавец попросту перестал выходить на связь. Оставалось только идти с заявлением в полицию. Было возбуждено дело о мошенничестве.

Полицейские установили личность нечистого на руку продавца, им оказался 39-летний житель Владимирской области. Орловские опера выехали туда для задержания, однако застать подозреваемого по месту прописки не удалось. Родственница, проживающая по этому адресу, сказала, что тот редко выходить на связь и всегда с разных номеров. Розыск продолжился, полицейские все-таки вышли на след мужчины. Задержать его удалось в городе Коврове Владимирской области.

- Гражданин признал свою вину и возместил потерпевшему нанесенный ущерб. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.