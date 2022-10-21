Донецкий краеведческий музей привезет в Орел выставку "Стрелковое оружие XX века"

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В Орле на будущей неделе откроется выставка "Стрелковое оружие XX века". Ее привезет в наш город Донецкий республиканский краеведческий музей. Гости смогут познакомиться с историей огнестрельного оружия прошлого столетия.
Выставка планшетная. Экспозиция расскажет о том, как развивалось оружейное дело в XX веке, времени, которое стало самым активным периодом создания новых систем вооружения.
- Этому способствовали две мировые войны, разразившиеся в первой половине столетия. Период 1900 – 1920 гг. ознаменовался появлением таких видов вооружения, как боевые самодвижущиеся бронированные машины, самолеты, корабли, артиллерийские системы сверхмощных калибров и отравляющие газы, - рассказывают в Орловском краеведческом музее.
На открытии поприсутствуют сотрудники Донецкого музея.
КОГДА? ГДЕ?
25 октября, 14.00
ул. Нормандия-Неман, 1.
12+