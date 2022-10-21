Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле водитель задним ходом сбил женщину с ребенком. Пострадавшие получили телесные повреждения.

Об этом сообщил отдел пропаганды регионального ГИБДД. Авария случилась 20 октября на улице Калинина в районе дома №8 около 17.15. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 39-летнюю женщину и 4-летнего ребенка.

В результате пострадавшие получили телесные повреждения. За сутки на территории Орловщины зарегистрировали 13 ДТП. В одном из них погиб человек. Неизвестный на трассе «Орел – Тамбов» сбил прохожего. Он скончался до приезда скорой помощи.