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Происшествия21 октября 2022 9:33

В Орле водитель задним ходом сбил женщину с ребенком

Пострадавшие получили телесные повреждения
Сергей Силаев
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле водитель задним ходом сбил женщину с ребенком. Пострадавшие получили телесные повреждения.

Об этом сообщил отдел пропаганды регионального ГИБДД. Авария случилась 20 октября на улице Калинина в районе дома №8 около 17.15. Водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 39-летнюю женщину и 4-летнего ребенка.

В результате пострадавшие получили телесные повреждения. За сутки на территории Орловщины зарегистрировали 13 ДТП. В одном из них погиб человек. Неизвестный на трассе «Орел – Тамбов» сбил прохожего. Он скончался до приезда скорой помощи.