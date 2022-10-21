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Орловец проведет больше года в колонии за хранение боеприпасов. Он нашел их на работе.

Урицкий районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Он признал виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Мужчина работал на мусороперерабатывающем заводе в Московской области. Среди мусора он нашел мешок с патронами для спортивного и охотничье оружия. После этого он не сдал их в правоохранительные органы, а хранил их до момента обнаружения полицией.

– Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Приговор районного суда пока не вступил в законную силу.