Фото: Ольга Супонева

В Орловской области семьи мобилизованных воспользовались горячей линией более 110 раз. Ее открыли в конце сентября.

Об этом рассказали в департаменте социальной защиты региона. По каждому обращению центры сопровождают семьи, а специалисты стараются оказать всестороннюю помощь, а при необходимости лично сопровождают заявителя в различные организации.

Все обращения находятся на контроле. Горячая линия работает с 8.00 до 20.00. Также в регионе работает горячая линия с коротким номером 122.

Телефоны: Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57;

Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39;

Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11;

Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52;

Орловский муниципальный округ (Орловский район) – 8 930 775 04 75.

Прямая линия Департамента – 8 930 063 34 45, добавочный номер - 3.