Беларусы выпьют тысячи литров пива из орловского ячменя. Почти 35 тысяч тонн продукции проконтролировал Россельхознадзор.

С начала 2022 года специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проконтролировали 34,7 тысяч тонн пивоваренного ячменя. Из них 11 тысяч тонн – зерно нового урожая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– По результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные вредные организмы в ячмене пивоваренном не обнаружены. Качество и безопасность экспортных партий подтверждены протоколами испытаний, - сообщили в пресс-службе.

Продукция полностью соответствовала требованиям Беларуси и условиям контракта. Необходимые сертификаты были оформлены в соответствии с законодательством.

Напомним, недавно специалисты нашли фальшивый творог, привезенный в одну из орловских больниц. Продукт содержал опасную микробную трансглутаминазу и уменьшенное количество массовой доли белка.