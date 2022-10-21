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Общество21 октября 2022 7:02

Беларусы выпьют тысячи литров пива из орловского ячменя

Почти 35 тысяч тонн продукции проконтролировал Россельхознадзор
Сергей Силаев

Беларусы выпьют тысячи литров пива из орловского ячменя. Почти 35 тысяч тонн продукции проконтролировал Россельхознадзор.

С начала 2022 года специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проконтролировали 34,7 тысяч тонн пивоваренного ячменя. Из них 11 тысяч тонн – зерно нового урожая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– По результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные вредные организмы в ячмене пивоваренном не обнаружены. Качество и безопасность экспортных партий подтверждены протоколами испытаний, - сообщили в пресс-службе.

Продукция полностью соответствовала требованиям Беларуси и условиям контракта. Необходимые сертификаты были оформлены в соответствии с законодательством.

Напомним, недавно специалисты нашли фальшивый творог, привезенный в одну из орловских больниц. Продукт содержал опасную микробную трансглутаминазу и уменьшенное количество массовой доли белка.