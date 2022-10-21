Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Неизвестный водитель насмерть сбил человека под Орлом. Пешеход скончался на месте до приезда медиков.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария случилась 20 октября, около 18.50. Неустановленный водитель двигался по дороге Орел – Тамбов со стороны Ливен и на 89 километре наехал на пешехода.

В результате 43-летний мужчина, движущийся в попутном направлении умер на месте. Бригада скорой к нему не успела. В отделе пропаганды УГИБДД УМВД отметили, что он был без световозвращающих элементов на одежде.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области случилось 13 аварий. В них пострадали два человека, один – погиб.