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Новый глава орловского депздрава предложил отказаться от медицинского вертолета. На санавиационные услуги уходит много времени и средств.

О том, что «воздушная скорая» не очень выгодна для Орловщины, исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения Игорь Петчин сообщил в ходе заседания круглого стола. Напомним, что вертолет санитарной авиации поступил в регион 23 декабря.

- Подготовка к вылету – это 40 минут, затем полет, посадка, оказание помощи, эвакуация пациента – на все про все необходимо не менее двух часов. За это время мы успеем более эффективным и экономически выгодным способом оказать эту услугу. В связи с этим будет подготовлено письмо в Минздрав о сокращении субсидий на эти цели в будущем финансовом году, - отметил Игорь Петчин.

Один такой вылет обходится региону в 600 тысяч рублей. Поэтому на заседании было озвучено, что выгоднее будет создать единую диспетчеризацию службы скорой помощи на всей территории области.