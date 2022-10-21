С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области появятся отделения Социального фонда России. Орловцы смогут обратиться туда за получением услуг по линии ПФР и ФСС.

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят в единый Социальный фонд России. В регионе появятся новые офисы клиентского обслуживания. Там будут оказывать все государственные услуги по соцобеспечению. Кроме того, у орловцев будет возможность обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования через «Госуслуги» или МФЦ.

О расположении клиентских офисов рассказали в орловском отделении ПФР. Два из них откроются в областном центре по адресам: улица Комсомольская, 108 и улица Степана Разина, 3.

Кроме того, такие же пункты появятся в 23 районах Орловской области.