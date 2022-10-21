Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцев со строительной специализацией приглашают на работу в Херсонскую и Запорожскую области.Работникам обещают выплачивать 150 тысяч рублей в месяц.

В рамках выполнения мероприятий «Специального инфраструктурного проекта» в Херсонской и Запорожской областях организация «Строймагистраль» набирает рабочих со строительными специальностями. На работу требуются дорожные рабочие, водители автомобилей и спецтехники, арматурщики, бетонщики и разнорабочие.

Как уточнили в региональном Управлении труда и занятости, трудоустройство планируется на период до двух месяцев, а заработная плата озвучена в размере 150 тысяч рублей.

Необходимую информацию предоставят специалисты ООО «Строймагистраль по телефонам: 8(905)110-65-02 и 8(961)260-79-40. Также по вопросам трудоустройства можно обратиться в любой центр занятости региона.