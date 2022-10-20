Орловец отобрал телефон и порезал знакомого ножом из-за денежного долга. Теперь он отправится в колонию.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Приговор вынес Глазуновский районный суд. Мужчину признали виновным в разбое и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Установлено, что в апреле 2021 года между орловцем и его знакомым возник конфликт из-за денежного долга. Мужчина решил взять нож и нанести удары по лицу и животу. После ножевой атаки, потерпевший лишился телефона.

Суд согласился с гособвинение и назначил наказание местному житель в виде лишения свободы сроком 4 года колонии общего режима. Приговор райсуда уже вступил в законную силу.