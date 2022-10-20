В Орле полиция ищет очевидцев ДТП, случившегося на Московской

ГИБДД ищет очевидцев автомобильной аварии Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полиция просит отклинуться людей, которые стали очевидцами ДТП на Московской улице. Авария произошла 10 октября.

С просьбой к возможным очевидцам дорожно-транспортного происшествия обратились в Госавтоинспекции. Само ДТП случилось в 10 утра в районе дома №65. Дорогу не поделили иномарки "Форд" и "Рено".

- Просьба свидетелей (очевидцев), а так же граждан имеющих запись видеорегистратора вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия обратиться по телефону 72-90-00, - просят орловцев в Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской области.