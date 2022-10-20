Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области полицейские проконсультировали беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Выездные приемы провели сотрудники Управления по вопросам миграции в трех районах региона.

Сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД каждую неделю выезжают в районы, где консультируют и принимают документы у прибывших с Донбасса и Украины. В этот раз они посетили пункты временного размещения в Глазуновском, Малоархангельском и Свердловском районах. На данный момент там проживают 140 беженцев.

-Граждане получили консультации о порядке получения российских паспортов жителями Донецкой, Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей Российской Федерации, получения российского гражданства. Особое внимание уделялось оказанию содействия в подготовке необходимых документов и заполнении заявлений, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В общей сложности на данный момент более тысяч человек, находящихся в регионе, подали документы на получение российского гражданства.