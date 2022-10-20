Юных орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе театральных коллективов. Творческое состязание пройдет с 14 по 20 ноября.

Принять участие в V открытом конкурсе-фестивале «Счастливый билет» могут детские и юношеские самодеятельные театральные коллективы, кукольные театры, детские сады, а также объединения, в которых занимаются дети с особенностями развития в возрасте от 4 до 18 лет.

- Фестиваль дает возможности развить творческий потенциал у детей, популяризовать театральное искусство среди молодёжи, поддержать и развить все направления и жанры современного театрального творчества, - отметили в Социально-культурном фонде развития и инновации.

Конкурсная программа включает в себя разные номинации: «Драматический театр», «Кукольный театр», «Инклюзивный театр», «Первые театральные шаги», «ON-LINE театр», «Литературное творчество». Сам конкурс пройдет с 14 по 20 ноября, а заявки на участие будут приниматься до 31 октября. Их может подать руководитель творческого коллектива по электронной почте festbiletorel@mail.ru.