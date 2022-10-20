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В Орловскую больницу привезли фальшивый творог. Продукт содержал опасную микробную трансглутаминазу.

Нарушение выявило управление Россельхознадзора по Курской и Орловской областям в сентябре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В рамках планового мониторинга в пробах девятипроцентного творога обнаружено наличие микроба, которого не должно быть в продукте, а также уменьшенное количество массовой доли белка.

– Вышеуказанные факты свидетельствуют о производстве удешевленной фальсифицированной молочной продукции, - подчеркнули в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Производитель выдано требование, а декларация о соответствии прекратила свое действие. Информация направлена в прокуратуру Орловской области. Дополнительные письма направлены в адрес владельца и поставщика.