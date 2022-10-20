Фото: Нина СОКОЛОВА Фото: Архив "КП"

Орловчанка, оформившая два микрозайма на знакомого, попала под уголовное дело. Так девушка незаконно обогатилась на 15 тысяч рублей.

В отдел полиции по Северному району обратился местный житель. Молодой человек сообщил о получении писем о задолженности в размере 5 и 10 тысяч с процентами. Правда, никаких займов он не брал. Сотрудники полиции направили запросы в данные микрофинансовые организации. Так, выяснилось, что при оформлении кредита, туда предоставили достоверные личные данные орловца. При этом указанный там же номер телефона и адрес электронной почты принадлежали совсем другому человеку.

Правоохранители вычислили мошенницу, которой оказалась 21-летняя знакомая заявителя. Узнав персональную информацию приятеля, она решила обогатиться, а полученные деньги забрала себе.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.