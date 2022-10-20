Фото: orel-adm.ru

На железнодорожную станцию Орла вновь прибудет «Поезд Победы». Заглянуть внутрь состава орловцы смогут 23 и 24 октября.

Орловщина участвует в уникальном проекте «Поезд Победы» уже второй год подряд. В этом году он прибудет в областной центр в воскресенье ночью. Состав будет состоять из девяти вагонов. Помимо сцен, представленных в вагонах поезда, посетители познакомятся с выставкой поисковиков «Долгий путь к Победе». В нее войдут элементы боевого снаряжения и обмундирования бойцов Красной Армии, которые были найдены на территории области.

Заглянуть в «Поезд Победы» жители региона смогут 23 и 24 октября с 10.00 до 19.00, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта.

В пресс-службе городской администрации отметили, что также в рамках визита «Поезда Победы» 24 октября, в понедельник, все желающие смогут бесплатно посмотреть киноленту «Подольские курсанты». Будет два сеанса – в 14.00 и в 16.20.