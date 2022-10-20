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Орловец обманул пожилых женщин более чем на 2 миллиона рублей. В деле будет разбираться суд.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области. В надзорном ведомстве по Заводскому району Орла утвердили обвинительное заключение по статье «мошенничество» в отношении ранее судимого мужчины.

Следствие выяснило, что в ноябре 2021 года сговорился с другими лицами и получил контакты престарелых и пожилых женщин, проживающих в Орле. Он им сообщал ложную информацию о том, что их родственники попали в ДТП, а для возмещения ущерба нужны деньги. Так он успел обмануть семь человек, выманив более двух миллионов рублей.

– Введенные в заблуждение женщины передавали мошенникам указанные в телефонном разговоре суммы денежных средств, - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Заводской районный суд рассмотрит уголовное дело.