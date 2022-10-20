Гастроли курский театр даст в "Свободном пространстве" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ноябре в Орел приедет с гастролями Курский драматический театр. Спектакли можно будет посмотреть в «Свободном пространстве».

Как рассказали в театре «Свободное пространство», в начале ноября в областном центре с постановками выступят артисты Курского государственного драматического театра имени Пушкина. Артисты представят зрителям три спектакля. Один из них – моноспектакль Андрея Колобинина «Знакомый ваш? Сергей Есенин». Он откроет зрителям разные стороны широкой души поэта, расскажет о его взлетах и падениях. В постановке прозвучат такие произведения знаменитого писателя, как «Исповедь хулигана», «Заметался пожар голубой», «Письмо к женщине» и другие.

Еще на сцене «Свободного пространства» развернется мелодрама в двух действиях «Хочу сниматься в кино!». Артисты расскажут историю девушки Либби, которая решила отправиться в Голливуд. Там работает сценаристом ее отец. Правда, весточки от него она не получала уже много лет. Но, после их встречи, жизнь меняется…

А в постановке по итальянской пьесе «Свободная пара» зрителю откроется история супругов, которые решили жить в браке без каких-либо взаимных обязательств и верности.

КОГДА? ГДЕ?

пл. Карла Маркса, 2

2 ноября, 17.00 «Знакомый ваш? Сергей Есенин» (12+)

2 ноября, 19.00 «Хочу сниматься в кино!» (12+)

3 ноября, 18.00 «Свободная пара» (16+)