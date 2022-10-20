Орловские спасатели провели занятие по безопасности с дошкольниками. Интерактивный урок прошел в детском саду № 55.

Основные правила безопасного поведения воспитанники детского сада № 55 изучили вместе с сотрудниками МЧС и педагогами дошкольного учреждения. Для ребят подготовили учебно-игровое занятие со стихами, загадками и эстафетой.

Малышам рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить пожара. А как тушить возгорание электроприборов, дерева и тканей им поведала героиня детской сказки «Кошкин дом». Также детсадовцы разгадывали загадки на противопожарную тематику, участвовали в пожарной эстафете и тушили условное возгорание.

- С малышами повторили действия в случае пожара в квартире, на лестнице или у соседей, рассказали им о том, как правильно покинуть горящее помещение, позвать на помощь взрослых, а также напомнили, что без разрешения родителей брать спички и включать электроприборы нельзя, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Еще дети смогли примерить боевую одежду пожарного, а воспитатели детского сада прошли противопожарный инструктаж.