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Общество20 октября 2022 9:45

В Орле мобилизовали зампреда горсовета Владимира Строева

Он будет служить в должности замкомандира полка по связи
Сергей Силаев
Фото: соцсети Владимира Строева

Фото: соцсети Владимира Строева

В Орле мобилизовали зампреда горсовета Владимира Строева. Он будет служить в должности замкомандира полка по связи.

Заместителю председателя Орловского городского совета народных депутатов Владимиру Строеву выдали повестку в рамках частичной мобилизации. Об этом он рассказал на внеочередной сессии горсовета.

– Вчера получил повестку, завтра убываю в воинскую часть для прохождения службы. Все задачи будут выполнены. Вам терпения. Держите тыл!, - сказал он.

Депутату 51 год. Он окончил Орловское высшее военное командное училище связи в 1992 году, затем пять лет служил связистом.