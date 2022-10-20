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На поддержку ТТП Орла направили 100 миллионов рублей. Всего город получил 200 миллионов на сбалансированность бюджета.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что правительство Орловской области уже выделило 200 миллионов рублей для областной столицы. Половина денег уйдет на оказание финансовой помощи МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

На данный момент задолженность предприятия составляет около 85 миллионов рублей. Большая часть – счета за электричество. С помощью денежных средств планируется заплатить налоги за первое полугодие 2022 года, закрыть лизинговые платежи по 32 ПАЗам, оформить и выпустить на дороги города 28 ЛиАЗов, которые должны прибыть в ноябре.

Напомним, 13 октября автобусы ТТП не смогли выехать в рейсы из-за нехватки топлива. Тогда этим занялись частные перевозчики. 20 октября движение по пяти маршрутам восстановлено.