Фото: пресс-служба правительства региона
В Орловской области до конца года планируют отремонтировать восемь ФАПов. Большая часть контрактов уже заключена.
Пресс-служба правительства региона сообщила, что три фельдшерско-акушерских пункта уже отремонтированы, а еще на трех продолжается работа.
Контракты заключены на ремонт семи объектов, документы на ремонт последнего находятся на стадии подписания.
Капитальный ремонт ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Работы планируют завершить в конце ноября - начале декабря текущего года.