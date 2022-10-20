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Общество20 октября 2022 8:02

В Орловской области до конца года планируют отремонтировать восемь ФАПов

Большая часть контрактов уже заключена
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области до конца года планируют отремонтировать восемь ФАПов. Большая часть контрактов уже заключена.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что три фельдшерско-акушерских пункта уже отремонтированы, а еще на трех продолжается работа.

Контракты заключены на ремонт семи объектов, документы на ремонт последнего находятся на стадии подписания.

Капитальный ремонт ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Работы планируют завершить в конце ноября - начале декабря текущего года.