Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области до конца года планируют отремонтировать восемь ФАПов. Большая часть контрактов уже заключена.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что три фельдшерско-акушерских пункта уже отремонтированы, а еще на трех продолжается работа.

Контракты заключены на ремонт семи объектов, документы на ремонт последнего находятся на стадии подписания.

Капитальный ремонт ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Работы планируют завершить в конце ноября - начале декабря текущего года.