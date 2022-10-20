Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом в одно ДТП попали четыре автомобиля. Обошлось без жертв.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария случилась 19 октября около 14.00 на трассе «Орел – Брянск» на четвертом километре.

Водитель фуры «Рено» по предварительным данным ехал с полуприцепом и допустил столкновение с «Лада Ларгус», который ехал попутно. В свою очередь, водитель «Ларгуса» столкнулся с «Вазом», а затем и с «Мицубиси Аутлендер». Отечественные автомобили и «Мицубиси» двигались в попутном направлении.

В результате ДТП у водителя «Лады» телесные повреждения. Всего за сутки на территории Орловщины произошло 14 ДТП. В них пострадал один человек, еще один – получил травмы.