Фото: газета "Сельская правда"

В Орловской области перезахоронили останки 302 красноармейцев. Перезахоронение прошло в селе Топки Покровского района.

На торжественную церемонию собрались сельские жители, ученики Грачевской школы, главы сельских поселений, представители поисковых отрядов. Мероприятие прошло 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Орловские активисты проводили поисковые работы в два этапа: с 20 июля по 4 августа и с 20 сентября по 4 октября. Общее количество добровольцев – 126 человек, а в полевых выездах участвовали 43 человека. В июле и августе текущего года они подняли останки 105 советских солдат, в сентябре – 197 бойцов и командиров.

– В этом году мы начали раскопки, и сразу нашли санитарное захоронение, о котором нам рассказывали пять лет назад. Там лежали бойцы 399 стрелковой дивизии и минимум двое танкистов 30 отдельного гвардейского танкового полка прорыва (их определили по кожаным курткам). Все погибли в период с 11 по 13 февраля 1943 года в ходе освободительных боев за Покровский район, - рассказал представитель поискового объединения Николай Андреев.