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Происшествия20 октября 2022 6:43

Молодой житель Орла лишился 15 тысяч, пытаясь купить кроссовки в интернете

Мошенники заманили свою жертву сниженной ценой на брендовую обувь
Нина СОКОЛОВА
Парня привлекла низкая цена

Парня привлекла низкая цена

Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловец лишился 15 тысяч, купив кроссовки в интернете. Деньги он перевел, но обувь так и не получил.

На удочку аферистов попался 24-летний житель областного центра. Группу по продаже спортивной обуви он нашел в социальной сети. Там он решил купить фирменный кроссовки, так как цена за них была в половину меньше рыночной. Администратор группы написал номер счета, куда доверчивый орловец перевел почти 15 тысяч рублей. После он оказался в черном списке интернет-магазина, а сам продавец на связь выходить перестал. Молодой человек обратился в городской отдел полиции.

- По данному факту следственным отделом УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас из интернета ищут сотрудники полиции.