Молодой житель Орла лишился 15 тысяч, пытаясь купить кроссовки в интернете

Парня привлекла низкая цена Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловец лишился 15 тысяч, купив кроссовки в интернете. Деньги он перевел, но обувь так и не получил.

На удочку аферистов попался 24-летний житель областного центра. Группу по продаже спортивной обуви он нашел в социальной сети. Там он решил купить фирменный кроссовки, так как цена за них была в половину меньше рыночной. Администратор группы написал номер счета, куда доверчивый орловец перевел почти 15 тысяч рублей. После он оказался в черном списке интернет-магазина, а сам продавец на связь выходить перестал. Молодой человек обратился в городской отдел полиции.

- По данному факту следственным отделом УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас из интернета ищут сотрудники полиции.