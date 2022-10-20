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Общество20 октября 2022 6:35

Губернатор Андрей Клычков о режиме повышенной готовности: для жителей Орловской области ничего не изменится

Его ввел Президент 19 октября
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Губернатор Андрей Клычков о режиме повышенной готовности: для жителей Орловской области ничего не изменится. Его ввел Президент 19 октября.

Глава государства Владимир Путин указом ввел режим повышенной готовности для Центрального и Южного федеральных округов Российской Федерации. Губернатор Андрей Клычков в вечернем эфире отметил, что для местных жителей ничего не поменяется.

– Однако, для жителей региона ничего не изменится. В Орловской области еженедельно проводятся заседания оперативного штаба, мы проводим всю необходимую работу для предотвращения каких-либо эксцессов на территории нашего региона. Пока что в регионе мы не видим необходимости для введения дополнительных ограничительных мер и мер безопасности, решения будут приниматься исходя из текущей ситуации, - написал Клычков.

Глава региона добавил, что указ о введении дополнительных мер безопасности подготовят сегодня, 20 октября. На пятничном заседании штаба власти определят инфраструктурные объекты, на которых потребуется ввести дополнительные меры безопасности. Напомним, военное положение установили в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.